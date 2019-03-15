Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України

Фото: Роналду в збірній Португалії (twitter.com/selecaoportugal)

Всього в заявку потрапили 25 футболістів

Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш 15 березня оголосив заявку своєї команди на матчі відбіркового циклу Євро-2020 з Україною і Сербією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт португальської Федерації футболу.

Головний тренер викликав 25 футболістів, серед яких - нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який пропустив осінній цикл поєдинків.

Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal



Vem ver os craques ao vivo!

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22/03 e 25/03

https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ — Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2019

Востаннє він виходив у футболці своєї національної команди ще на ЧС-2018, де португальці виступили не дуже вдало. Гравець попросив тренерський штаб не викликати його в розташування національної команди до кінця року.

Відновити виступи за збірну Португалії форвард вирішив саме в поєдинку проти команди Андрія Шевченка.

Коментуючи повернення Кріштіану до збірної, наставник заявив, що "Роналду - найкращий гравець у світі, з яким команда стає сильнішою".

Fernando Santos: "Cristiano é só o melhor jogador do mundo que regressa à sua equipa. Qualquer equipa fica mais forte." #TodosPortugal — Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2019

Матч Україна - Португалія відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" 22 березня, початок - о 21:45 за київським часом). Цим поєдинком "синьо-жовті" почнуть відбірковий турнір до Євро-2020, і за путівку на ЧЄ крім Португалії змагатимуться з Сербією, Литвою і Люксембургом.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 26 футболістів.