Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України

Всього в заявку потрапили 25 футболістів
Наставник збірної Португалії Фернанду Сантуш 15 березня оголосив заявку своєї команди на матчі відбіркового циклу Євро-2020 з Україною і Сербією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт португальської Федерації футболу.
Головний тренер викликав 25 футболістів, серед яких - нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який пропустив осінній цикл поєдинків.
Estes são os convocados para o início da defesa do título! #TodosPortugal— Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2019
Vem ver os craques ao vivo!
x x
22/03 e 25/03
https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A
Estádio da Luz pic.twitter.com/eQ3GgGw6OJ
Востаннє він виходив у футболці своєї національної команди ще на ЧС-2018, де португальці виступили не дуже вдало. Гравець попросив тренерський штаб не викликати його в розташування національної команди до кінця року.
Відновити виступи за збірну Португалії форвард вирішив саме в поєдинку проти команди Андрія Шевченка.
Коментуючи повернення Кріштіану до збірної, наставник заявив, що "Роналду - найкращий гравець у світі, з яким команда стає сильнішою".
Fernando Santos: "Cristiano é só o melhor jogador do mundo que regressa à sua equipa. Qualquer equipa fica mais forte." #TodosPortugal— Portugal (@selecaoportugal) March 15, 2019
Матч Україна - Португалія відбудеться в Лісабоні на стадіоні "Ештадіу да Луш" 22 березня, початок - о 21:45 за київським часом). Цим поєдинком "синьо-жовті" почнуть відбірковий турнір до Євро-2020, і за путівку на ЧЄ крім Португалії змагатимуться з Сербією, Литвою і Люксембургом.
Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав 26 футболістів.