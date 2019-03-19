Мораес викликаний в збірну України

Фото: Жуніор Мораес (shakhtar.com)

Футболіст прибуде до розташування команди 19 березня

Після отримання нападником донецького "Шахтаря" Жуніором Мораесом громадянства України головний тренер національної команди Андрій Шевченко ухвалив рішення запросити гравця до лав "синьо-жовтих". Про це повідомляється на сайті Федерації футболу України.

Уродженець Бразилії, який живе в Україні вже сім років, прибуде в розташування команди вранці 19 березня.

Із колективом Жуніор познайомиться на теоретичному занятті, що відбудеться до обіду. Увечері ж новачок головної команди країни візьме участь у першому для себе тренуванні у складі збірної.

Національна команда України розпочне відбір на Євро-2020 поєдинком проти Португалії 22 березня.

Мораес з 16 голами є найкращим бомбардиром УПЛ в нинішньому сезоні.

Нагадаємо, у збірної України вже виступає натуралізований бразилець - Марлос, який також виступає за "Шахтар".