ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Два футболіста збірної України не зіграють у стартових матчах відбору Євро-2020

Новини » Спорт    20.03.2019 - 16:17
Два футболіста збірної України не зіграють у стартових матчах відбору Євро-2020

Шепелєв і Коваленко - поза складом на поєдинки з Португалією і Люксембургом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу 25 футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Зазначається, що у порівнянні зі списком, який було оприлюднено раніше, поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.

Гравець донецького "Шахтаря" залишив розташування національної команди через розтягнення м'яза. Йому знадобиться тиждень на відновлення, яке він проведе в Києві. Причина відсутності динамівця Шепелєва не уточнюється.

Нагадаємо, при цьому виклик після отримання громадянства України отримав нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес.

Українська збірна 22 березня зіграє з Португалією в кваліфікації Євро-2020, а 25 - з Люксембургом.

Визначилася бригада арбітрів на матч Португалія - Україна Роналду викликаний в збірну Португалії на матч проти України
Новини України Збірна УкраїниПортугалияЄвро-2020Футбол
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся