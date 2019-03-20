Два футболіста збірної України не зіграють у стартових матчах відбору Євро-2020

Шепелєв і Коваленко - поза складом на поєдинки з Португалією і Люксембургом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв на стартові матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу 25 футболістів. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Зазначається, що у порівнянні зі списком, який було оприлюднено раніше, поза складом опинилися Віктор Коваленко та Володимир Шепелєв.

Гравець донецького "Шахтаря" залишив розташування національної команди через розтягнення м'яза. Йому знадобиться тиждень на відновлення, яке він проведе в Києві. Причина відсутності динамівця Шепелєва не уточнюється.

Нагадаємо, при цьому виклик після отримання громадянства України отримав нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораес.

Українська збірна 22 березня зіграє з Португалією в кваліфікації Євро-2020, а 25 - з Люксембургом.