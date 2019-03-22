Португалия - Украина: анонс матча

Фото: Португалия - Украина (twitter.com/FFUKRAINE)

Готовимся к стартовому поединку отбора на Евро-2020

В Лиссабоне состоится стартовый матч квалификации к чемпионату Европы-2020 между сборными Португалии и Украины. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть игру можно на ТРК "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры не верят в команду Андрея Шевченко. Обслужит этот поединок французская бригада арбитров.

22 марта 21:45

Лиссабон, стадион "Да Луж"

Сборная Украины в шестом в своей истории европейском отборочном цикле стартует сложнейшим выездным матчем против действующего чемпиона Португалии, в состав которой вернулся Криштиану Роналду.

За свою страну он не выступал с лета прошлого года, после проигрыша Уругваю на ЧМ-2018. Групповой турнир Лиги наций Криштиану прошлой осенью пропустил.

A Seleção acordou com a defesa do título em mente! #TodosPortugal



Vem apoiar Portugal

x x

22/03 e 25/03

https://t.co/1jjMCgX7lD e https://t.co/kKNjZv8A8A

Estádio da Luz pic.twitter.com/KQDvu7EGuf — Portugal (@selecaoportugal) March 19, 2019

На столь важный матч главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко взял 25 футболистов, среди которых оказался дебютант Жуниор Мораес, недавно получивший украинский паспорт.

Ранее команды сыграли между собой два матча и обменялись победами. Сборные пересекались в рамках отбора к чемпионату мира 1998 года: "сине-желтые" победили в Киеве - 2:1, а пиренейцы в Порту - 1:0.

За всю свою историю "сине-желтые" дважды играли в финальных турнирах чемпионата Европы и лишь однажды - на чемпионате мира.

Наивысшим достижением сборной является 1/4 финала на ЧМ-2006 под руководством Олега Блохина. На Евро-2012 украинская команда вместе со сборной Польши прошла напрямую, как представитель страны-организатора турнира. На Евро-2016 команда попала благодаря очень лояльному регламенту квалификации. Украина под руководством Михаила Фоменко сумела выйти с третьего места в группе, вырвав путевку на турнир в стыковых матчах.

Однако впервые за много лет сборная Украины начинает отборочную кампанию на позитиве. Команда хорошо проявила себя в новом турнире УЕФА - в Лиге наций, обойдя сборные Словакии и Чехии и заняв первое место в группе. "Желто-синие" показали существенный прогресс в игре, что вылилось в отличный результат.