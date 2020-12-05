Португалія пом'якшить карантин на Різдво

Фото: порожня Палацова площа в Лісабоні (flickr.com/andrepipa)

У Португалії пом'якшать карантинні обмеження на Різдво. Але на Новий рік знову повернуть посилені.

Про це повідомляє Reuters.

У період з 23 по 26 грудня в країні не будуть діяти обмеження на пересування у межах країни. Також немає лімітів на кількість людей, які можуть складатися в одному будинку.

Комендантська година 24 і 25 грудня буде починатися в 2:00 замість 23:00 зараз.

Після Різдва обмеження знову посилять. На Новий рік буде діяти заборона на зібрання людей на вулиці в групи більш ніж шість осіб. Також не можна буде влаштовувати вечірки і їздити до родичів в інші регіони.

В Португалії в листопаді фіксували рекордні показники зараження коронавірусом. У грудні показники знизилися, також на спад пішла кількість активних випадків.

Нагадаємо, уряд Італії заборонив переміщатися між регіонами країни на різдвяні свята. Обмеження діятиме в період з 21 грудня по 6 січня.

Також уряд Бельгії прийняв рішення послабити карантинні обмеження у переддень Різдва. Ослаблення діє з цього тижня.