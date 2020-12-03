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В Італії заборонили переміщення між регіонами на Різдво

Рим, Четвер 03 грудня 2020 13:48
В Італії заборонили переміщення між регіонами на Різдво
Фото: чоловік у масці (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Італії заборонив переміщатися між регіонами країни на різдвяні свята. Обмеження діятиме в період з 21 грудня по 6 січня.

Про це повідомляє Corriere Della Sera.

"З 21 грудня 2020 року по 6 січня 2021 року забороняється будь-яке пересування в межах національної території між територіями різних областей і автономних провінцій", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що 25 і 26 грудня 2020 року та 1 січня 2021 року також забороняється будь-яке пересування між муніципалітетами. Однак в уряді зробили виняток для поїздок на роботу, в медустанови з термінової необхідності.

В Італії зараз діють три зони ризику, і вона перебуває у карантині. У червоних зонах італійці повинні якомога більше залишатися вдома. Однак досі дозволялося переміщатися між жовтими зонами.

Нагадаємо, раніше уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни. Нові обмеження почали діяти з 4 листопада і триватимуть як мінімум місяць.

Крім того, прем'єр Італії Джузеппе Конте заявив, що уряд введе додаткові обмеження, оскільки в країні зростає кількість заражених COVID-19.

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