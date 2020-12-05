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Португалия смягчит карантин на Рождество

Португалия, Суббота 05 декабря 2020 19:22
Португалия смягчит карантин на Рождество
Фото: пустая Дворцовая площадь в Лиссабоне (flickr.com/andrepipa)
Автор: Роман Тверденко

В Португалии смягчат карантинные ограничения на Рождество. Но на Новый год снова вернут усиленные.

Об этом сообщает Reuters.

В период с 23 по 26 декабря в стране не будут действовать ограничения на передвижения в пределах страны. Также нет лимитов на количество людей, которые могут собиратся в одном доме.

Комендантский час 24 и 25 декабря будет начинаться в 2:00 вместо 23:00 в текущее время.

После Рождества ограничения вновь ужесточат. На Новый год будет действовать запрет на собрания людей на улице в группы более чем шесть человек. Также нельзя будет устраивать вечеринки и ездить к родственникам в другие регионы.

В Португалии в ноябре фиксировали рекордные показатели заражения коронавирусом. В декабре показатели снизились, также на спад пошло количество активных случаев.

Напомним, правительство Италии запретило перемещаться между регионами страны на рождественские праздники. Ограничение будет действовать в период с 21 декабря по 6 января.

Также правительство Бельгии приняло решение ослабить карантинные ограничения в канун Рождества. Ослабление действует с этой недели.

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