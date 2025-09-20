Португалия хочет признать Палестину еще до сессии в ООН

В МИД Португалии заявили, что страна признает Палестинское государство уже в это воскресенье, в преддверии Генассамблеи ООН в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Publico .

"Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании состоится еще до Конференции высокого уровня на следующей неделе", - сказано в заявлении.

Таким образом, министерство подтверждает, что страна признает Палестину в соответствии с заявлением главой МИД Паулу Ранжела, озвученным ранее в понедельник.

Елисейский дворец тем временем объявил, что десять стран, включая Португалию и Францию, признают палестинское государство в понедельник на конференции в Нью-Йорке, проходящей в рамках Генеральной ассамблеи ООН.