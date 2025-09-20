ua en ru
Португалия хочет признать Палестину еще до сессии в ООН

Суббота 20 сентября 2025 07:15
Португалия хочет признать Палестину еще до сессии в ООН Фото: глава МИД Португалии Паулу Ранжел (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В МИД Португалии заявили, что страна признает Палестинское государство уже в это воскресенье, в преддверии Генассамблеи ООН в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Publico.

"Это произойдет в воскресенье, 21 сентября, поэтому официальное заявление о признании состоится еще до Конференции высокого уровня на следующей неделе", - сказано в заявлении.

Таким образом, министерство подтверждает, что страна признает Палестину в соответствии с заявлением главой МИД Паулу Ранжела, озвученным ранее в понедельник.

Елисейский дворец тем временем объявил, что десять стран, включая Португалию и Францию, признают палестинское государство в понедельник на конференции в Нью-Йорке, проходящей в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Признание Палестины

Напомним, летом в июле 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал, что его страна собирается признать Палестину государством. Это было первое заявление такого рода от лидера европейской страны.

Следом за ним такие же намерения высказал британский премьер-министр Кир Стармер. Однако по версии Лондона, такой шаг может стать ответом на то, если Израиль не прекратит войну в Секторе Газа.

Детальнее о том, почему на Западе начали говорить о признании Палестины - читайте в материале РБК-Украина.

