Португалія хоче визнати Палестину ще до сесії в ООН

У МЗС Португалії заявили, що країна визнає Палестинську державу вже цієї неділі, напередодні Генасамблеї ООН у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico .

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання відбудеться ще до Конференції високого рівня наступного тижня", - сказано в заяві.

Таким чином, міністерство підтверджує, що країна визнає Палестину відповідно до заяви глави МЗС Паулу Ранжела, озвученої раніше в понеділок.

Єлисейський палац тим часом оголосив, що десять країн, включно з Португалією і Францією, визнають палестинську державу в понеділок на конференції в Нью-Йорку, що проходить у рамках Генеральної асамблеї ООН.