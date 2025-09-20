ua en ru
Португалія хоче визнати Палестину ще до сесії в ООН

Субота 20 вересня 2025 07:15
Португалія хоче визнати Палестину ще до сесії в ООН Фото: глава МЗС Португалії Паулу Ранжел (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У МЗС Португалії заявили, що країна визнає Палестинську державу вже цієї неділі, напередодні Генасамблеї ООН у понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Publico.

"Це відбудеться в неділю, 21 вересня, тому офіційна заява про визнання відбудеться ще до Конференції високого рівня наступного тижня", - сказано в заяві.

Таким чином, міністерство підтверджує, що країна визнає Палестину відповідно до заяви глави МЗС Паулу Ранжела, озвученої раніше в понеділок.

Єлисейський палац тим часом оголосив, що десять країн, включно з Португалією і Францією, визнають палестинську державу в понеділок на конференції в Нью-Йорку, що проходить у рамках Генеральної асамблеї ООН.

Визнання Палестини

Нагадаємо, влітку в липні 2025 року президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що його країна збирається визнати Палестину державою. Це була перша заява такого роду від лідера європейської країни.

Слідом за ним такі ж наміри висловив британський прем'єр-міністр Кір Стармер. Однак за версією Лондона, такий крок може стати відповіддю на те, якщо Ізраїль не припинить війну в Секторі Газа.

Детальніше про те, чому на Заході почали говорити про визнання Палестини - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Палестина Португалия
