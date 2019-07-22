ГПУ повторно викликала Портнова на допит

Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Допит призначений на 29 липня

Генеральна прокуратура України (ГПУ) повторно викликає на допит колишнього заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок ГПУ.

Як повідомляється, допит повинен відбудуться 29 липня об 11 годині в управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури.

У порядку повідомляється, що Портнова викликають на допит як свідка у кримінальному провадженні.

Зазначимо, Генеральна прокуратура розслідує злочинне перешкоджання Евромайдану в листопаді 2013 - лютому 2014 року, зловживання владою правоохоронцями, організацію умисних вбивств.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України викликала народного депутата Михайла Добкіна на допит за фактом замаху на вбивство колишнього президента Віктора Януковича. Допит призначений на 25 липня.

Крім того, Національна поліція викликала на допит повторно двох народних депутатів України Олександра Пономарьова та Сергія Валентирова в рамках розслідування щодо замовників вбивства "Сармата" Віталія Олешко.