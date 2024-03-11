ua en ru
Пн, 11 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кубраков рассказал, что позволит разгрузить пункты пропуска с Польшей

Украина, Понедельник 11 марта 2024 10:15
UA EN RU
Кубраков рассказал, что позволит разгрузить пункты пропуска с Польшей Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Контейнерные перевозки по Дунаю из портов Измаила и Рени, а также по Черному морю из портов Большой Одессы позволят разгрузить границу с Польшей.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал вице-премьер по восстановлению – министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, есть ожидания, что первые контейнерные суда уйдут из Одессы и в Одессу в ближайшие месяцы. В то время как сейчас часть контейнерных перевозок осуществляется через порты Польши, а дальше грузовиками контейнеры попадают в Украину.

"Если мы вернемся к контейнерным перевозкам из портов Большой Одессы, то часть трафика точно снимем", - пояснил министр.

Кубраков объяснил, что после прошлогодних обстрелов портов часть инфраструктуры удалось восстановить. Но получение оборудования для ремонта некоторых терминалов требует времени - "если не лет, то 10-15 месяцев".

Блокада границы

Напомним, польские фермеры приступили к блокаде границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Украинское дунайское пароходство (УДП) в связи с блокадой польской границы предложило перенаправить грузы, перевозимые в страны ЕС грузовиками, на речной транспорт. УДП разработало три линии для баржевых караванов. По данным пресс-службы, речные перевозки только флотом УДП являются альтернативой 2-5 тысячам грузовиков.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сейчас 90% украинского экспорта идет через порты Черного моря и Дуная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
NEWS
Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, - Кубраков
Украина начинает переговоры с США и ЕС по возобновлению авиаперевозок, - Кубраков
DAILY
Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Александр Кубраков: Полякам не нужно искать врагов в Украине, у нас с ними общий враг