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На портале "Дія" запустят электронное бронирование

Четверг 30 мая 2024 12:34
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На портале "Дія" запустят электронное бронирование Иллюстративное фото (diia.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На портале "Дія" в ближайшее время запустят функцию электронного бронирования. Функционалом смогут пользоваться компании.

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - заявила она.

Она рассказала, что, по мнению Минобороны, все компании, которые будут бронировать работников через электронный ресурс, "должны пользоваться позитивной дискриминацией".

"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - заявила Черногоренко.

По словам чиновника, Минобороны "сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".

"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - заявила Черногоренко.

Бронь от мобилизации

С 18 мая 2024 года в Украине действует новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных изменений. В частности, работники критически важных предприятий и органов государственной власти могут быть забронированы от призыва на военную службу во время военного положения.

Помимо этого Кабмин расширил список предприятий, сотрудники которых подлежат бронированию без ограничений: это касается работников ТЭК и IT-сферы.

Минобороны также расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

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