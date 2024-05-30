На портале "Дія" запустят электронное бронирование
На портале "Дія" в ближайшее время запустят функцию электронного бронирования. Функционалом смогут пользоваться компании.
Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министерство обороны считает, что электронное бронирование необходимо запустить как можно скорее. Так вышло, что этим треком занимаются Минэкономики и Минцифра... На портале "Дія" будет запущен функционал электронного бронирования", - заявила она.
Она рассказала, что, по мнению Минобороны, все компании, которые будут бронировать работников через электронный ресурс, "должны пользоваться позитивной дискриминацией".
"Это должна быть автоматическая уступка: быстро, без дополнительных визитов в ТЦК", - заявила Черногоренко.
По словам чиновника, Минобороны "сделало все, что должно было с точки зрения готовности единого электронного реестра призывников, военнообязанных и резервистов".
"Как только постановление будет проголосовано, я думаю, что где-то через три-четыре недели... для коллег, чтобы "докрутить" функционал, и мы запустимся", - заявила Черногоренко.
Бронь от мобилизации
С 18 мая 2024 года в Украине действует новый закон о мобилизации, который вводит ряд важных изменений. В частности, работники критически важных предприятий и органов государственной власти могут быть забронированы от призыва на военную службу во время военного положения.
Помимо этого Кабмин расширил список предприятий, сотрудники которых подлежат бронированию без ограничений: это касается работников ТЭК и IT-сферы.
Минобороны также расширило перечень критериев для бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.
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