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В портах України готуються до вивозу зерна: що відомо

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Україна, Середа 27 липня 2022 12:40
В портах України готуються до вивозу зерна: що відомо Фото: порт Одеси (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В контексті підписаної угоди про вивезення зерна, в Україні відновлено роботу в портах "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Вихід і захід суден до морських портів здійснюватиметься шляхом формування каравану, який супроводжуватиме корабель лідирування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

"Сьогодні ми проводимо сумісну роботу щодо навігаційно-гідрографічного забезпечення безпеки судноплавства в одному з портів Одещини. Перш за все - це роботи, які визначають безпечні шляхи для руху суден, які перевозитимуть українське зерно", - розповів начальник філії державної установи "Одеський район Держгідрографії" Ігор Тимчук.

Військові та цивільні спеціалісти ретельно проводять пошук підводних об’єктів, встановлюють спеціальні засоби навігаційного обладнання, які допоможуть безпеці судноплавства. Також тривають гідрографічні промірні роботи - визначення глибини, підхідних каналів та рекомендованих шляхів.

"У нашій роботі все просто і складно одночасно. Але головним була, є і буде - безпека судноплавства. Цим нині й займаємося", - зазначив начальник Центру навігації, гідрографії та гідрометеорології ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

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