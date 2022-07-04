Затримання корабля з краденим українським зерном у Туреччині: посол розповів деталі

Туреччина заарештувала корабель, який перевозив крадене зерно, за запитом української сторони. Зараз очікується арешт судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Туреччині Василя Боднара в ефірі телемарафону.

"Зараз тривають міжвідомчі консультації по тому, як задовольнити вимогу від Генеральної прокуратури про те, щоб це судно заарештували і притягнули до відповідальності всіх, хто був причетний до вивезення цього зерна", - пояснив він.

Дипломат зауважив, що дана ситуація є прецедентом, оскільки Росія передала документи, оформлені з окупованого порту. РФ намагалася прикрити злочин як дію гуманітарного характеру.

"Нічого спільного це не має з правдою, це крадіжка, це спроба розпочати вивіз з безпосередньо окупованих територій зерна, спроба вбити клин між Україною та Туреччиною, щоб пересварити наші два народи", - сказав Боднар.

За його словами, Україна поінформувала турецьку сторону ще в четвер. Відбулось декілька комунікацій між керівництвом, деякими міністрами.

"Зараз ми чекаємо на рішення турецької сторони, що насправді буде. В п'ятницю нам повідомили, що судно затримане, ми очікуємо його арешту", - підкреслив посол.