Порт Турции покинул корабль с краденым украинским зерном

В среду поздно вечером, 6 июля, грузовое судно под российским флагом "Жибек Жолы", которое перевозит украденное украинское зерно, вышло из турецкого северо-западного порта Карасу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail .

Министерство иностранных дел России отвергало сообщения о задержании судна турецкими властями.

Напомним, 4 июля стало известно, что в Турции задержали российское судно с украденным украинским зерном.

Позже начались межведомственные консультации относительно удовлетворения требования от Генеральной прокуратуры о том, чтобы это судно арестовали.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь проверить три корабля под флагом России, которые могут перевозить краденое зерно.