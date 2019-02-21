Порошенка у США нагородили міжнародною відзнакою

Відзнаку Порошенку присудила Рада світових справ Філадельфії

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Порошенко отметил, что "глубоко тронут" наградой и считает ее признанием признанием прогресса Украины.

"Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации (президента США, - ред.)... Наша благородная миссия - достичь устойчивого мира через поддержку свободы и демократии. ", - отметил он.

Напомним, во время выступления на Генеральной ассамблеи ООН Петр Порошенко заявил, что миротворческая операция под эгидой ООН может помочь прекращению российской агрессии и восстановлению территориальной целостности Украины и налаживанию мира на Донбассе.

Также Порошенко на заседании Генассамблеи ООН допустил, что Российская Федерация начнет полномасштабную войну против Украины.