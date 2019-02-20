Миротворці ООН можуть стати вирішальними для встановлення миру на Донбасі, - Порошенко

Фото: Порошенко в ООН (president.gov.ua)

Він закликав генсека ООН направити в Україну технічну оціночну місію

Миротворча операція під егідою ООН з чіткою метою припинення російської агресії та відновлення суверенітету та територіальної цілісності України може стати вирішальним фактором для налагодження миру на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час виступу на Генасамблеї ООН, передає РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України.

Порошенко також наголосив, що Російська Федерація спотворила саму ідею і цілі миротворчої операції в Україні.

Глава держави зауважив, що у 2015 році звернувся з проханням розмістити на території України миротворчу місію ООН, однак Росія заблокувала цю ініціативу і відкинула можливість повноцінного залучення ООН до врегулювання конфлікту.

"Ми готові до конструктивного обговорення цієї ініціативи. І технічна оціночна місія, яку Генеральний секретар ООН міг би направити на Донбас для розробки відповідних варіантів, безумовно, допомогла б цьому обговоренню", - підкреслив президент.

Порошенко наголосив, що для України принциповим є те, що будь-яке рішення про створення миротворчої операції на Донбасі має поширювати її мандат на всю окуповану територію, включаючи кордон, і передбачати виведення російських військ та їхньої зброї з української території, а також розпуск усіх незаконних органів та структур.

Він також підкреслив, що така місія не суперечить Мінським домовленостям, як це намагається представити Росія.

"Натомість, це б сильно допомогло у тому, щоб примусити Росію сумлінно виконати Мінські домовленості", - додав Порошенко.

Нагадаємо, Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН допустив, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликає розглянути можливість відправки до України миротворчої місії ООН