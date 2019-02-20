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Українці передали в ООН звернення з проханням допомогти у звільнені моряків

Новини » Політика    20.02.2019 - 20:12
Українці передали в ООН звернення з проханням допомогти у звільнені моряків
Фото: Порошенко в Генасамблеї ООН (president.gov.ua)

Порошенко передав звернення генсеку ООН

Президент України Петро Порошенко передав генеральному секретарю ООН звернення, підписане тисячами українців, з проханням посилити тиск на Росію для звільнення військовополонених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Адміністрації президента України. 

Він зазначив, що Україна розраховує на підтримку та допомогу ООН у питання звільнення українських моряків. 

"Сьогодні я привіз із собою звернення до Генерального Секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців. І я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку", - сказав Порошенко на Генасамблеї ООН.

Він також нагадав, що минулого листопада російські військово-морські сили здійснили прямий напад на українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря.

"Такі дії Росії цілком і повністю підпадають під визначення агресії згідно з відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1974 року", - зазначив президент.

Він підкреслив, що в результаті таких дій українські судна були пошкоджені і захоплені, а 24 члени екіпажів, були взяті в полон і наразі незаконно утримуються Росією.

"Хочу наголосити: вони не є кримінальними злочинцями; до них мають ставитися як до військовополонених згідно з нормами Женевських конвенцій", - зазначив Порошенко. 

РБК-Україна повідомляло, що Комітет постійних представників Європейського союзу включили в "чорний список" 8 росіян за агресію РФ у Керченській протоці.

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