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Порошенка у США нагородили міжнародною відзнакою

Новини » Політика    21.02.2019 - 06:58
Порошенка у США нагородили міжнародною відзнакою
Фото: вручення відзнаки Петру Порошенку (president.gov.ua)

Відзнаку Порошенку присудила Рада світових справ Філадельфії

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США отримав відзнаку "Міжнародний державний діяч" Ради з питань світових справ Філадельфії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко зазначив, що "глибоко зворушений" відзнакою та вважає її визнанням  визнанням прогресу України.

"Я вважаю це символом єдності та солідарності з Україною з боку американського народу, Конгресу та Адміністрації (президента США, - ред.)... Наша шляхетна місія - досягти стійкого миру через підтримку свободи і демократії. ", - зазначив він.

Порошенка у США нагородили міжнародною відзнакою

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Петро Порошенко заявив, що миротворча операція під егідою ООН може допомогти припиненню російської агресії та відновленню територіальної цілісності України і  налагодженню миру на Донбасі.

Також Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН допустив, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України. 

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