Порошенка у США нагородили міжнародною відзнакою

Фото: вручення відзнаки Петру Порошенку (president.gov.ua)

Відзнаку Порошенку присудила Рада світових справ Філадельфії

Президент Петро Порошенко під час робочого візиту до США отримав відзнаку "Міжнародний державний діяч" Ради з питань світових справ Філадельфії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу глави держави.

Порошенко зазначив, що "глибоко зворушений" відзнакою та вважає її визнанням визнанням прогресу України.

"Я вважаю це символом єдності та солідарності з Україною з боку американського народу, Конгресу та Адміністрації (президента США, - ред.)... Наша шляхетна місія - досягти стійкого миру через підтримку свободи і демократії. ", - зазначив він.

Нагадаємо, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Петро Порошенко заявив, що миротворча операція під егідою ООН може допомогти припиненню російської агресії та відновленню територіальної цілісності України і налагодженню миру на Донбасі.

Також Порошенко на засіданні Генасамблеї ООН допустив, що Російська Федерація розпочне повномасштабну війну проти України.