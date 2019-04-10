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Порошенко і Зеленський планують зустріч з Макроном

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 15:24
Порошенко і Зеленський планують зустріч з Макроном
Фото: Петро Порошенко і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

В штабі озвучили позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч

Кандидати у президенти Петро Порошенко і Володимир Зеленський планують 12 квітня зустрітися в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном.  Про це заявив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, повідомляє РБК-Україна.

Медведєв озвучив позицію Порошенка з приводу бажання Зеленського провести міжнародну зустріч. За його словами, для Зеленського це було б корисним.

"Мені відомо про те, що Зеленський буде, здається, у п’ятницю у Парижі і дійсно матиме зустріч з Макроном . У той же день в Парижі має бути і Петро Порошенко і теж зустрічатиметься з Макроном", - заявив він.

Нагадаємо, дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка пройдуть на "Суспільному" 19 квітня, навіть якщо кандидати не з'являться в студії. 19 квітня о 20:00 на базі "Суспільного" все буде готове до проведення дебатів. Якщо Порошенко та Зеленський не прийдуть, на екрані буде біжучий рядок з текстом "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах". Водночас Аласанія заявив, що загальний кошторис теледебатів на "Суспільному" протягом однієї години складе близько 5,6 млн гривень.

Також голова фракції БПП у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського та Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

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