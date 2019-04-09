Дебати на "Олімпійському" можуть пройти тільки 14 квітня, - БПП

Фото: Артур Герасимов (РБК-Україна)

У той же час, дебати 19 квітня можуть пройти тільки в студії НСТУ

Дебати кандидатів на пост президента України, які вийшли у другий тур, на НСК "Олімпійський" можуть відбутися тільки 14 квітня. Про це заявив голова фракції "Блок Петра Порошенко" у Рерховній раді Артур Герасимов, виступаючи з трибуни на пленарному засіданні парламенту.

За словами Герасимова, 19 квітня можуть пройти лише офіційні дебати в студії Національної громадської телерадіокомпанії України (НГТУ).

"Логічно, що дата проведення дебатів на "Олімпійському" може бути саме 14 квітня - це останні вихідні перед днем голосування другого туру. А офіційні дебати, згідно з чинним законодавством, повинні проходити 19 квітня і тільки в студії громадського мовника", - сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Порошенко заявив, що чекає Зеленського на "Олімпійському" і 14, і 19 квітня.

Також повідомлялося, що представники штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського та команда Національної громадської телерадіокомпанії України під час переговорів не домовилися про дебати в студії в телецентрі "Олівець".

Водночас, в штабі Зеленського запевняють, що він твердо має намір брати участь у дебатах і не буде шукати формальних приводів і відмовок, щоб цього не робити.