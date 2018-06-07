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У Порошенко заявили, что спорная поправка об антикоррупционном суде согласованна с МВФ

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:15
Фото: Ирина Луценко (пресс-служба)
Фото: Ирина Луценко (пресс-служба)

Президент Украины выступит перед народными депутатами и внесет эту правку

Спорная поправка к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде была согласована с международными партнерами Украины. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Президент Украины выступит перед народными депутатами и внесет эту правку, которая в 5 утра была согласована с нашими международными партнерами", - заявила Луценко.

По ее словам, президент Украины Петр Порошенко объявит поправку как автор законопроекта.

"Статья 89 Закона "О Регламенте ВР" позволяет ему это сделать. Это будет объявлено, депутатам будет роздан текст и мы будем ориентироваться на решение комитета, чтобы эта правка легла в тело закона, - отметила она и добавила, что голосование будет ориентировочно между 11:30 и 12:00.

"Это тот период, когда все народные депутаты должны быть в зале", - подчеркнула Луценко.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко призвал народных депутатов принять представленный им законопроект об антикоррупционном суде, чтобы он заработал уже до конца этого года.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявил, что нардепы проголосуют за законопроект о Высшем антикоррупционном суде в четверг до обеда.
 

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Теги публикации: Юрий Луценко, НАБУ, МВФ, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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