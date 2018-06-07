Порошенко на данный момент принимает участие в заседании фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд. Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

По словам источника, президент уже прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции "Блока Петра Порошенко".

"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.

Отметим, в 09:00 также началось заседание фракции "Народный фронт".

Напомним, ранее сообщалось, что правовой комитет Верховной рады Украины не будет собираться перед пленарным заседанием для рассмотрения спорной поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Планируется, что после прохождения других поправок спикер Андрей Парубий объявит перерыв, в ходе которого комитет согласует поправку.