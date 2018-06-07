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Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд

НовостиПолитика    07.06.2018 - 09:38
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко на данный момент принимает участие в заседании фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд. Об этом РБК-Украина сообщили источники в парламенте.

По словам источника, президент уже прибыл в парламент и принимает участие в заседании фракции "Блока Петра Порошенко".

"Планируется, что Порошенко выступит в Раде перед голосованием за антикоррупционный суд", - добавил источник.

Отметим, в 09:00 также началось заседание фракции "Народный фронт". 

Напомним, ранее сообщалось, что правовой комитет Верховной рады Украины не будет собираться перед пленарным заседанием для рассмотрения спорной поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Планируется, что после прохождения других поправок спикер Андрей Парубий объявит перерыв, в ходе которого комитет согласует поправку.

Переговоры без конца: как Рада будет голосовать за законопроект об антикоррупционном суде
Теги публикации: Порошенко Петр, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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