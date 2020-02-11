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У Порошенка заявили про реванш проросійських сил в Україні в "турборежимі"

Новини » Політика     11.02.2020 - 14:39
У Порошенка заявили про реванш проросійських сил в Україні в "турборежимі"
Фото: Ірина Фріз (прес-служба)

Ірина Фріз вважає кадрові зміни в Офісі президента свідченням реваншу проросійських сил

Кадрові зміни в Офісі президента можуть свідчити про те, що проросійське оточення президента взяло гору над представниками олігархії. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, передає РБК-Україна.

На думку Фріз, найближчим часом парламент будуть схиляти на ухвалення рішень щодо проведення в цьому році виборів в ОРДЛО.

"Легалізація сепаратистських режимів та інфільтрація багатомільйонного населення з паспортами РФ, яке зараз перебуває на тимчасово окупованих територіях (від 4-6 млн осіб). Прямий удар по нашій унітарності, адже створює всі передумови для розшматування України", - вважає нардеп.

Окрім того, Фріз прогнозує прийнятті рішеня щодо амністії бойовикам й ухвалення законопроекту про подвійне громадянство.

"Якщо раніше говорили про "повзучий" чи гібридний реванш, то тепер у нас буде реванш в "турборежимі", адже час спливає, рейтинги й далі будуть сипатись, а "великий брат" вимагає розчистити плацдарм. Вони "зроблять" Україну разом з Путіним – якщо ми це дозволимо", - додала Фріз.

Нагадаємо, у вівторок, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. Замість Богдана Офіс президента очолив Андрій Єрмак.

Пізніше в Офісі президента заявили, що зміна керівника офісу не вплине на політичний курс держави.

Зеленський змінив главу ОП: що відомо про Андрія Єрмака Єрмак очолив Офіс президента замість Богдана
Новини України Російська ФедераціяЄвропейська солідарністьАндрій Єрмак
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