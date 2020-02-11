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У Порошенко заявили о реванше пророссийских сил в Украине в "турборежиме"

Новости » Политика     11.02.2020 - 14:39
У Порошенко заявили о реванше пророссийских сил в Украине в "турборежиме"
Фото: Ирина Фриз (пресс-служба)

Ирина Фриз считает кадровые изменения в Офисе президента свидетельством реванша пророссийских сил

Кадровые изменения в Офисе президента могут свидетельствовать о том, что пророссийское окружение президента взяло верх над представителями олигархии. Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат отфракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз, передает РБК-Украина.

По мнению Фриз, в ближайшее время парламент будут склонять на принятие решений относительно проведения в этом году выборов в ОРДЛО.

"Легализация сепаратистских режимов и инфильтрация многомиллионного населения с паспортами РФ, которое сейчас находится на временно оккупированных территориях (от 4-6 млн лиц). Прямой удар по нашей унитарности, которое создает все предпосылки для разделения Украины", - считает нардеп.

Кроме того, Фриз прогнозирует принятии решения относительно амнистии боевикам и принятия законопроекта о двойном гражданстве.

"Если раньше говорили о "ползучем" или гибридном реванше, то теперь у нас будет реванш в "турборежиме", ведь время летит, рейтинги и дальше будут сыпаться, а "большой брат" требует расчистить плацдарм. Они "сделают" Украину вместе с Путиным - если мы это позволим", - добавила Фриз.

Напомним, во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. Вместо Богдана Офис президента возглавил Андрей Ермак.

Позже в Офисе президента заявили, что смена руководителя офиса не повлияет на политический курс государства.

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Новости Украины Российская ФедерацияЕвропейская солидарностьАндрей Ермак
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