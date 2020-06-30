Порошенко заявив, що його не залякати розслідуваннями й судом

Петро Порошенко заявив, що не боїться ні розслідувань, ані суду, а випробування, які постали перед Україною у 2014-2015 роках, були значно важчі, аніж політичні переслідування, влаштовані владою зараз.

Про це Порошенко заявив в інтерв’ю Яніні Соколовій.

"Порушення понад двох десятків кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вправно використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою", - заявив Порошенко.

За його словами, це спроба влади сховатися і відвернути увагу за "димовою завісою".

"Мені дуже сподобалася аналогія, яка є: що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в України один, і цей ворог - країна-агресор. І країна має об’єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно перемикати напрямки війни, то дії влади є надзвичайно неефективними", - додав Порошенко.

Він також наголосив, що окрім нього, тиск також чиниться на адресу Софії Федини, Тетяни Чорновол, Марусі Звіробій.

"Це є пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. Це помста дрібних людей за дрібними справами. Нікчемних. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов’язує виключно з моїм ім’ям", - заявив Порошенко.

Порошенко наголошує, це спроба відвернути увагу від реальних проблем, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг шляхом шоу.

"Бо вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу. Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п’ять президентських років. В тому числі і у 2014, і в2015 роках. Це не є найгірше випробування", - наголосив Порошенко.

Він вкотре закликав владу об’єднати зусилля для порятунку України, головний ворог якої знаходиться у Кремлі.

"Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви є президент України, в тому числі через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах економіки, яка пікірує, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнації світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об’єдналися всі ресурси, всі сили, тому що треба рятувати державу", - наголосив "ЄС".

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".