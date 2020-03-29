Завтра відбудеться позачергове засідання Ради, - Арахамія

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рада обговорить законопроекти щодо коронавірусу

Завтра, 30 березня, відбудеться позачергове засідання Верховної ради України. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія зазначив, що завтра може відбутись одна чи дві позачергові сесії.

"У нас завтра може бути одна чи дві позачергові сесії. Ми чотири години погоджували. Ми вирішили, що, якщо за потреби, з'являться якісь інші законопроекти, то ми їх приймемо в режимі іншої позачергової сесії, яка може бути одна за одною", - заявив він.

Разом з тим, голова Верховної ради Дмитро Разумков уточнив, що засідання планується розпочати о 14:00.

"Зараз чекаємо лист від президента про скликання позачергового засідання. Об 11:00 буде погоджувальна рада... Журналісти будуть. За розпорядженням голови ВР - це буде на 3-му поверсі", - додав він.

Разумков повідомив, що засідання Ради вирішили провести в сесійній залі, а не на вулиці.

"Оскільки ми планували, що це засідання буде не довгим, то будемо його проводити в залі пленарних засідань. Маски, окуляри та рукавички всім будуть запропоновані народним депутатам", - заявив Разумков.

Відзначимо, сьогодні у відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і прийняти два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі і банків.

Разом з тим, джерело РБК-Україна повідомило, що законопроекти "про обіг землі" та закон про банки можуть не розглянути на позачерговому засіданні у понеділок, а перенести голосування на наступний тиждень.