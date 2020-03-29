Рада може перенести прийняття законів про банки та землю на наступний тиждень  

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Верховна рада може провести два позачергових засідання

Законопроекти "про обіг землі" та закон про банки можуть не розглянути на позачерговому засіданні у понеділок, а перенести голосування на наступний тиждень. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

За словами джерела, Верховна рада може провести два позачергових засідання.

"Ми домовились, що можливо ми проведемо два позачергових засідання. Розглядаємо коронавірус і кадрові питання, а решта - на наступному засіданні", - повідомило джерело.

Так, сьогодні у Парковому депутати "Слуги народу" провели засідання фракції на якому обговорили пропозицію розділити порядок денний на два засідання. На першому прийняти пакет "антикоронавірусних" законопроектів, внести зміни до бюджету, а також призначити трьох міністрів. А через тиждень ухвалити законопроекти про ринок землі та закон про банки.

"Якщо закон про банки було внесено 25 березня і зареєстровано, то відповідно до закону "Про регламент" має пройти мінімум 7 днів на внесення альтернативних законопроектів. Ніхто не хоче, щоб були порушення, щоб ці закони потім оспарювалися. Адже закон про банки може бути потім оскаржено, а для чого це допускати", - повідомило джерело.

Також відкласти на наступне позачергове засідання планують закон "про обіг землі".

"Він має 720 поправок, які ми ще не розглянули. А це технічний час, це почнуться якісь торги та виступи з трибуни", - додало джерело.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.