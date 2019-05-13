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Порошенко переконаний, що ЄС продовжить санкції проти Росії

Новини » Політика    13.05.2019 - 18:53
Порошенко переконаний, що ЄС продовжить санкції проти Росії
Фото: Петро Порошенко і Дональд Туск (president.gov.ua)

Порошенко провів зустріч з Туском

На червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені. Про це написав у Twitter президент України Петро Порошенко після зустрічі з главою Європейської Ради Дональдом Туском.

За словами Порошенка, питання продовження санкцій проти РФ було одним з головних на зустрічі сторін.

"Значну увагу під час зустрічі з Дональдом Туском було приділено продовженню санкцій. І та наша робота, яка була зроблена за останні місяці, дає нам підстави для оптимізму, що на червневому саміті санкції ЄС проти РФ у зв’язку з невиконанням Мінських угод точно будуть продовжені", - написав він.

Порошенко переконаний, що ЄС продовжить санкції проти РосіїЗазначимо, Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Під час вручення ордена Порошенко подякував Дональда Туска за розуміння та надійну підтримку України і її народу.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, щоб припинити видачу російських паспортів на Донбасі, необхідно ввести масштабні санкції проти Росії у вигляді системної відповіді.

Клімкін заявив про необхідність введення масштабних санкцій проти РФ Паспорти РФ для жителів Донбасу будуть дійсні тільки в одній області, - ГУР
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