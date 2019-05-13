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Порошенко нагородив Туска орденом Ярослава Мудрого

Новини » Політика    13.05.2019 - 18:36
Порошенко нагородив Туска орденом Ярослава Мудрого
Фото: Петро Порошенко і Дональд Туск (president.gov.ua)

Під час вручення ордена Порошенко подякував Дональда Туска за розуміння та надійну підтримку України і її народу

Президент України Петро Порошенко, який зараз перебуває з робочим візитом у Брюсселі, нагородив голову Європейської Ради Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Facebook.

Під час вручення ордена Порошенко подякував Дональда Туска за розуміння та надійну підтримку України і її народу.

"Пишаюся можливістю нагородити великого друга України президента Європейської Ради Дональда Туска високою державною нагородою - орденом Ярослава Мудрого. Дякую, пане президент, за глибоке розуміння та надійну підтримку України і українців на нашому спільному шляху повернення в єдину сім'ю європейських народів і відстоювання нашого суверенітету і територіальної цілісності", - написав глава держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко вручив патріарху Філарету Зірку Героя України. Церемонія вручення відбулася на урочистому прийомі з нагоди Дня Соборності України.

Крім того, Туск назвав дату екстреного саміту Євросоюзу. Голова Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що спеціальний саміт повинен почати висування кандидатур на посади керівників головних інститутів Європейського союзу і додав, що не буде ухилятися від проведення голосування цих рішень у червні, якщо досягти консенсусу буде важко.

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