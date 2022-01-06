Печерський суд готовий винести рішення про незаконний арешт майна Порошенка, - адвокат

Він, зокрема, вкотре наголосив на тому, що Печерський суд не має права розглядати клопотання слідчих ДБР, оскільки Головне слідче управління Бюро здійснює фактичну діяльність у Шевченківському районі міста Києва.

Він також повідомив, що відвід судді, який заявили адвокати п’ятого президента, був розглянутий миттєво і без їхньої участі.

"Відвід був розглянутий блискавично, нас повідомили про розгляд відводу через 10 хвилин після того, як він був розглянутий. І суддя, як ми бачимо, абсолютно не дивлячись на норми закону, рухається в пришвидшеному режимі до прийняття якогось рішення", - наголошує Головань.

Він також повідомив, що адвокати Порошенка звернулися до Київського апеляційного суду щодо порушення територіальної підсудності у цій справі.

"Ми побачили пакунок документів. Про якість цих документів - ми переконані, що це сміття, але все ж таки цього сміття - дві товсті теки. Сторінок 500, а то й більше. І нам, познущавшись над нашим великим адвокатським стажем, суддя "нарізала" цілу годину на те, щоб ми могли ознайомитися з цими документами і заперечити. Це порушує норми Європейської конвенції з прав людини, яка вимагає, щоб людині надавалися достатній час і можливості для формування позиції захисту. Але ми бачимо, чому ОГПУ, ДБР в порушення всіх законів подають сюди, в Печерський суд. Тому що в інших судах їм такого щастя поки що не забезпечать. Тому ми маємо абсолютне беззаконня", - наголошує Головань.

Він також зауважив, що Генеральний прокурор уникає своїх підписів під подібними "документами". Зокрема, так звану "підозру" Порошенку підписав її заступник, бо Венедіктова спеціально для цього взяла «щорічну відпустку» на 1 день.

"Ось це клопотання про арешт майна, яке ми зараз якось подивилися за цей короткий час, який нам надали, теж має погодити Генеральний прокурор. Чи підписала Венедіктора це погодження? Звичайно, ні. Цього разу це "щастя" впало на голову її першого заступника Говди. Але жодного документа, куди на цей раз поділася Венедіктова. Я так розумію, що з Венедіктовою знову дуже термінова якась історія сталася, і цю небезпечну місію вона передала першому заступнику", - іронізує Головань.

За його словами, це ніщо інше як політичні переслідування.

"Їхнє завдання - не в тому, щоб притягнути Петра Порошенка до кримінальної відповідальності, бо немає на це підстав. Їхнє завдання - перешкодити його політичній діяльності. Світ все бачить. Ми знаємо, що деякі люди вже постраждали від санкцій США. І відповідальність, якщо й не в Україні, за ці речі невідворотна. І ми постараємося, і цивілізований світ постарається", - резюмує Головань.