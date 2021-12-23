Порошенко не з'явився в ДБР. До слідчих намагалися потрапити його адвокати

Колишній президент України Петро Порошенко не прийшлов до Державного бюро розслідувань для участі в слідчих діях. Його викликали у так званій "вугільній справі", в якій йому оголошено підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг адвокатів Порошенка і радниці патронатної служби ДБР Тетяни Сап'ян.

"Сьогодні о 10:00 ми чекали появи Петра Порошенка, але, як ви бачите, він не з'явився. Цей факт зафіксовано ... Чекали саме Порошенка і, відповідно, присутність його адвокатів не передбачалася", - зазначила Сап'ян.

Замість Порошенка в ДБР прийшли його адвокати, але їх не стали приймати. А після того, як їм заявили, що захист п'ятого президента не запрошували, вони викликали поліцію, розцінивши ці дії як порушення підозрюваного на захист.

Крім того, адвокати вважають, що Порошенко не був зобов'язаний з'являтися в ДБР 23 грудня по повістці від 20 грудня, яку йому намагалися вручити. Оскільки вона має бути вручена як мінімум за три дні, перший день строку не рахується.