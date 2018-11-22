Порошенко просить Раду невідкладно розглянути зміни до Конституції щодо курсу на ЄС і НАТО

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко впевнений, що рух України в ЄС і НАТО - незворотній

Президент України Петро Порошенко просить Верховну раду України невідкладно розглянути зміни до Конституції в частині курсу на ЄС і НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Facebook.

Порошенко, зокрема, висловив упевненість, що рух України в ЄС і НАТО є незворотнім.

"Конституційний суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції. Упевнений, рух України в ЄС і НАТО - незворотній. Прошу парламент розглянути це питання невідкладно", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Додамо, раніше заступник голови фракції "Блоку Петра Порошенка" Олексій Гончаренко заявляв, що Верховна рада України сьогодні може закріпити у Конституції курс на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Крім того, повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій доручив парламентському комітету розглянути зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО.