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Комітет Ради підтримав зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Новини » Політика    22.11.2018 - 16:10
Комітет Ради підтримав зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО
Фото: будівля ВРУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні КСУ схвалив зміни до Основного закону за курсом в ЄС і НАТО

Комітет Верховної ради України з правової політики підтримав зміни до Конституції по курсу в Євросоюз та НАТО. Про це з трибуни парламенту заявив спікер Ради Андрій Парубій, передає копеспондент РБК-Україна.

"Комітет правової політики підтримав зміни до Конституції по курсу України в ЄС та НАТО. Я впевнений, що всі прихильники ЄС та НАТО підтримають цей закон", - заявив Парубий.

За словами спікера ВР,  нардепи перейдуть до розгляду закону після прийняття змін до Бюджетного кодексу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні Конституційний суд України визнав конституційними зміни до Основного закону щодо закріплення курсу держави на вступ до Євросоюзу і НАТО.

Після цього, президент України Петро Порошенко звернувся до парламентом із проханням невідкладно розглянути зміни до Конституції в частині курсу на ЄС і НАТО. Порошенко також висловив впевненість, що рух України в ЄС і НАТО - незворотній.

"Конституційний суд відкрив зелене світло на внесення змін до української Конституції щодо європейської та євроатлантичної інтеграції", - написав Порошенко.

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