ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін погодив звільнення Степанова та Гордєєва

Новини » Політика    10.04.2019 - 13:05
Кабмін погодив звільнення Степанова та Гордєєва
Фото: Андрій Гордєєв і Максим Степанов (колаж РБК-Україна)

Степанова та Гордєєва звільнять з посад голів Одеської та Херсонської ОДА

Кабінет міністрів України погодив звільнення голів Одеської ОДА Максима Степанова та Херсонської ОДА Андрія Гордєєва. Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

За даними джерела, відповідні рішення було прийнято на закритій частині Кабміну. Очікується, що найближчим часом президент Петро Порошенко підпише укази.

У той же час про можливі нові призначення на ці посади поки нічого не відомо.

Нагадаємо, минулого тижня Гордєєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. Як повідомляло РБК-Україна, на його відставкці та притягненні до кримінальної відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі Катерини Гандзюк.

Раніше також стало відомо, що президент Петро Порошенко відсторонив Степанова від посади голови Одеської ОДА і призначив тимчасово виконуючим Сергія Паращенка. Однак на прес-конференції він відмовився йти з посади і назвав президентський указ перевищенням його повноважень. За інформацією РБК-Україна, останньою краплею в історії зі Степановим став провал чинного президента в Одеській області в першому турі виборів.

Кабмін схвалив використання поліграфа для перевірки керівництва "Укроборонпрому"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниАндрей ГордеевМаксим Степанов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся