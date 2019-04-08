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Заступник голови Херсонської ОДА написав заяву про звільнення

Новини » Політика    08.04.2019 - 23:49
Заступник голови Херсонської ОДА написав заяву про звільнення
Фото: Євген Рищук (facebook.com)

Євгена Рищука пов'язують зі справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк

Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук, якого пов'язують зі справою про вбивство активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Рищука Facebook.

Зі слів заступника голови Херсонської ОДА, він вирішив піти з посади слідом за головою адміністрації Андрієм Гордєєвим.

"Я прийшов у ОДА на запрошення Андрія Гордєєва і йду разом з ним", - написав Рищук.

З його слів, за "три плідні роки спільної командної роботи багато було зроблено в області і для області".

Рищук також повідомив, що продовжить працювати депутатом обласної ради.

Він також назвав акцію з вимогою знайти і покарати вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк "Хто замовив Катю Гандзюк" - "проплаченим брендом" і висловив упевненість, що "справжній замовник" буде знайдений.

Заступник голови Херсонської ОДА написав заяву про звільнення

Фото: заява про звільнення Рищука

Нагадаємо, 6 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов'язують зі справою вбивства активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення на ім'я президента України.

28 березня учасники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" провели акції під будинками заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука та голови місцевої облради Владислава Мангера, залишивши на стінах будинків і дорозі написи "Тут живе вбивця", "Вбивця - Рищук", "Мангер вбивця".

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