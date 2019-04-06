ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Голова Херсонської ОДА написав заяву про звільнення

Новини » Політика    06.04.2019 - 17:50
Голова Херсонської ОДА написав заяву про звільнення
Фото: Андрій Гордєєв (facebook.com/spivakovsky.alexander)

Заяву подано за власним бажанням

Народний депутат Олександр Співаковський повідомив, що голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв, якого пов’язують із справою вбивства активістки Катерини Гандзюк, написав заяву про звільнення на ім’я президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Співаковського у Facebook.

"Прошу звільнити мене з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації за власним бажанням", - йдеться у заяві Гордєєва.

У той же час Співаковський повідомив, що наступним кроком для Гордєєва може стати перевірка на поліграфі.

"Наступний крок це поліграф. Остаточне рішення за Президентом України", - написав Співаковський.

 

Фото: заява Гордєєва (facebook.com/spivakovsky.alexander)

Раніше РБК-Україна повідомляло, за інформацією журналістів "Слідства.Інфо" в офіційному розслідуванні за незаконну вирубку та підпали лісів в Олешківському районі Херсонської області фігурує заступник голови Херсонської ОДА Євген Рищук. Додамо, раніше Євген Рищук повідомив, що тимчасово відсторонений від виконання службових обов'язків за власною заявою і збирається дати свідчення СБУ.

Кабмін звільнив заступника голови "Укравтодору" Порошенко звільнив заступника командуючого Нацгвардії
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України увольнениеХерсонская ОГА
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся