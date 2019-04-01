Порошенко уповноважив главу Мін'юсту підписати договір з Йорданією про передачу засуджених

Фото: Павло Петренко (Віталий Носач, РБК-Україна)

Про це йдеться у розпоряджені президента України №38/2019-рп

Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження щодо уповноваження міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Адміністрації президента.

Як зазначається у відповідному розпоряджені президента України №38/2019-рп, Павла Петренка уповноважують на підписання Договору між Україною та Йорданією про передачу засуджених осіб.

"Уповноважити міністра юстиції України Петренка Павла Дмитровича на підписання Договору між Україною та Йорданським Хашимітським Королівством про передачу засуджених осіб", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що президент Петро Порошенко 28 березня підписав указ "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку". Як зазначили в Адміністрації президента, одноразова грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

Крім того, президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Андрій Олексієнко.

Також 21 березня президент Петро Порошенко призначив головою Дарницької районної міськадміністрації Києва радника столичного міського голови - Сергія Леваду.