Порошенко призначив голову Служби зовнішньої розвідки

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Андрій Алєксєєнко призначий т. в.о. Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на сайт глави держави.

Як зазначено у відповідному указі президента №80/2019 від 16 березня, тимчасово виконувати ці обов'язки буде Алєксєєнко Андрій Вікторович.

Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Нагадаємо, 13 березня 2019 року Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Він обіймав цю посаду з вересня 2017 року. Раніше, від червня 2015 року Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.

Додамо, що раніше Порошенко підписав указ "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні". Перзидент також доручив Кабінету міністрів за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони розробити і затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні.