ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко призначив голову Служби зовнішньої розвідки

Новини » Політика    17.03.2019 - 00:10
Порошенко призначив голову Служби зовнішньої розвідки
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Андрій Алєксєєнко призначий т. в.о. Служби зовнішньої розвідки

Президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Про це інформує РБК-Україна із посиланням на сайт глави держави.

Як зазначено у відповідному указі президента №80/2019 від 16 березня, тимчасово виконувати ці обов'язки буде Алєксєєнко Андрій Вікторович.

Служба зовнішньої розвідки - державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.

Нагадаємо, 13 березня 2019 року Президент України Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Він обіймав цю посаду з вересня 2017 року. Раніше, від червня 2015 року Божок виконував обов'язки глави місії України при НАТО.

Додамо, що раніше Порошенко підписав указ "Про Концепцію боротьби з тероризмом в Україні". Перзидент також доручив Кабінету міністрів за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони розробити і затвердити у двомісячний строк план реалізації Концепції боротьби з тероризмом в Україні.

 

 

 

Божок: РФ - ключова тема обміну інформацією спецслужб України і країн НАТО Раді пропонують передбачити звільнення розвідників за втрату довіри
Новини України розвідка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся