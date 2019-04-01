Порошенко уполномочил главу Минюста подписать договор с Иорданией о передаче осужденных

Фото: Павел Петренко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Об этом говорится в распоряжении президента Украины №38/2019-рп

Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение о полномочии министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

Как отмечается в соответствующем распоряжении президента Украины №38/2019-рп, Павла Петренко уполномочивают на подписание Договора между Украиной и Иорданией о передаче осужденных лиц.

"Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о передаче осужденных лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что президент Петр Порошенко 28 марта подписал указ "О единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка". Как отметили в Администрации президента, единоразовое денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума.

Кроме того, президент Петр Порошенко назначил нового руководителя Службы внешней разведки Украины. Им стал Андрей Алексеенко.

21 марта президент Петр Порошенко назначил председателем Дарницкой районной горадминистрации Киев советника столичного городского головы - Сергея Леваду.