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Порошенко підписав указ про грошову винагороду Героям України

Новини » Політика    28.03.2019 - 14:01
Порошенко підписав указ про грошову винагороду Героям України
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про одноразову грошову винагороду особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АП.

Повідомляється, що тепер Героям України виплачується одноразова грошова винагорода, а у разі присвоєння звання посмертно одноразова грошова винагорода виплачується членам їхніх сімей. В АП додали, що одноразова грошова винагорода виплачується в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму.

"Указом також доручено Кабінету Міністрів розробити та затвердити порядок виплати зазначеної винагороди та передбачати під час розроблення проектів закону про Державний бюджет України на 2020 рік і наступні роки кошти для виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Стаття 1 Указу в частині виплати одноразової грошової винагороди набирає чинності з 1 січня 2020 року та застосовується незалежно від часу присвоєння звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку", - додали в АП.

Нагадаємо, в Україні 26 березня набув чинності закон про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) учасниками бойових дій. 

 
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