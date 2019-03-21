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Порошенко призначив радника Кличка головою Дарницької РДА

Новини » Політика    21.03.2019 - 12:31
Порошенко призначив радника Кличка головою Дарницької РДА
Фото: Сергій Левада (facebook.com/sergei.levada)

Сергій Левада призначений головою Дарницької РДА м. Києва

Президент України Петро Порошенко призначив головою Дарницької районної міської адміністрації Сергія Леваду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт глави держави.

Як зазначено у відповідному указі президента України №34/2019-рп від 21 березня 2019 року, призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької РДА в місті Києві з випробувальним терміном.

"Призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з випробувальним терміном три місяці", - йдеться в документі.

Левада Сергій Якович є депутатом Київської ради, членом постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, радником мера Києва Віталія Кличка.

Зазначимо, що з травня 2018 року обов'язки голови Дарницької РДА в місті Києві тимчасово виконував Петро Захарченко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Андрій Олексієнко.

Також 16 березня указом президента був призначений виконуючий обов'язки голови Полтавської ОДА Роман Товстий.

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