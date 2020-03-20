Порошенко: Україні життєво важливо відновити співпрацю з МВФ

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Порошенко закликає владу визначитись щодо співпраці України з МВФ

Президент Володимир Зеленський мусить визначитися - країна буде продовжувати співпрацю із Міжнародним валютним фондом (МВФ) або йде шляхом повернення ПриватБанку її колишнім власникам. Про це у своєму відеозверненні заявив п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що ще до коронавірусу почалося падіння промвиробництва, вперше після 49 місяців безперервного зростання знизився ВВП, кілька місяців поспіль не виконується дохідна частина бюджету.

"Ще до коронавірусу не змогли вчасно провести індексацію пенсій українським пенсіонерам. А тепер на всі ці внутрішні "здобутки" нових облич накладається вплив світової рецесії", - сказав Порошенко.

На його думку, потрібні негайні рішучі антикризові стратегічні рішення. І перш за все - продовження співпраці з МВФ.

"Україні життєво важливо негайно відновити співпрацю з МВФ. Ця фінансово-киснева подушка дасть запас міцності. Фонд не висуває нині жодних обтяжливих умов для українців. Головна вимога Фонду стосується лише двох людей: особисто президента і його давнього бізнес-партнера та покровителя", - додав Порошенко, зазначивши, що транш міг бути отриманий ще восени минулого року.

Порошенко нагадав, що відновлення співпраці з МВФ відкриє шлях до отримання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, коштів від Світового банку, ЄБРР та Європейського інвестиційного банку, інших міжнародних фінансових інституцій. Він наголосив, що для підтримки фінансової стабільності важливо зберегти незалежність НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

За словами голови Національного банку України Якова Смолія, Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом за двома програми підтримки.