Порошенко: якби Україна була членом Альянсу - РФ ніколи не наважилася б анексувати Крим

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко закликає Раду голосувати за внесення змін до Конституції про наміри щодо вступу в НАТО і ЄС

Якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не наважилася б анексувати Крим. Про це сказав президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній раді 22 листопада, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент, виступаючи перед парламентом, закликав народних депутатів проголосувати за внесення змін до Конституції щодо наміру України вступити у Євросоюз та Північноатлантичний альянс.

"Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", - сказав президент.

Нагадаємо, Конституційний суд України сьогодні, 22 листопада 2018 року, оприлюднив рішення про внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу України в НАТО і Євросоюз.

Звернення ВР щодо закону про євроатлантичні зміни до Конституції надійшло до КСУ 28 вересня 2018 року. До цього президент України Петро Порошенко підкреслив важливість якнайшвидшого розгляду конституційних змін щодо закріплення євроатлантичного курсу України.