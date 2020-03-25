Порошенко вимагає відмовитись від створення Консультативної ради з ОРДЛО

П’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з вимогою відмовитись створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Погодитися на створення так званої Консультативної ради - означає переступити і зайти надто далеко за червоні лінії. Це значить діяти всупереч національним інтересам України. Це значить легітимізувати ватажків окупованих Росією районів Донбасу, а країну-агресора - визнати посередницею і дати їй шанс позбутися санкцій”, - написав Порошенко.

На його думку, хто б не поставив формальний підпис під протоколом про створення цієї ради, відповідальність ляже на Зеленського.

"Тому публічно звертаюся саме до нього із категоричною вимогою відмовитися від задуманого і не погоджуватися на створення Консультативної ради з ОРДЛО", - додав Порошенко.

П'ятий президент переконаний, зараз влада має всі сили концентрувати на боротьбі з коронавірусом та економічною кризою, тоді як подібні ініціативи послаблять "імунітет, який надійно захищав український державний організм від будь-яких спроб Росії вразити його".

Як писало РБК-Україна, частина народних депутатів фракції "Слуги народу" звернулась до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську. Відповідне звернення підписали 28 нардепів "СН".

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив створення Консультативної ради з представниками окупованого Донбасу в рамках контактної групи в Мінську. За його словами, мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.