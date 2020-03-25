Порошенко требует отказаться от создания Консультативного совета с ОРДЛО

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с требованием отказаться от создания Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

"Согласиться на создание так называемого Консультативного совета - означает переступить и зайти слишком далеко за красные линии. Это значит действовать вопреки национальным интересам Украины. Это значит легитимизировать главарей оккупированных Россией районов Донбасса, а страну-агрессора - признать посредницей и дать ей шанс избавиться от санкций”, - написал Порошенко.

По его мнению, кто бы не поставил формальную подпись под протоколом о создании этого совета, ответственность ляжет на Зеленского.

"Поэтому публично обращаюсь именно к нему с категорическим требованием отказаться от задуманного и не соглашаться на создание Консультативного совета с ОРДЛО", - добавил Порошенко.

Пятый президент убежден, сейчас власть должна все силы концентрировать на борьбе с коронавирусом и экономическим кризисом, тогда как подобные инициативы ослабят "иммунитет, который надежно защищал украинский государственный организм от любых попыток России поразить его".

Как писало РБК-Украина, часть народных депутатов фракции "Слуги народа" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создание Консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске. Соответствующее обращение подписали 28 нардепов "СН".

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил создание Консультативного совета с представителями оккупированного Донбасса в рамках контактной группы в Минске. По его словам, речь идет о создании платформы, которая позволит украинцам из оккупированного Донбасса принять участие в обсуждении вопросов урегулирования конфликта.