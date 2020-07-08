Порошенко під судом: влада хоче обмежити участь української опозиції у виборах

Нинішня влада хоче обмежити українській опозиції участь у місцевих виборах. Весь час вони присвячують тому, щоб запроторити опозицію за ґрати.

Про це під час мітингу проти політичних репресій під Печерським судом заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко.

"Дякую, що втретє десяток тисяч людей приходить під Печерський суд, щоб сказати рішуче "ні" політичним репресіям. Щоб сказати рішуче "ні" зеленій владі - недосвідчених, мстивих, дрібних і нікчемних людей - яка організувала світлофорну "зелену хвилю" російській п’ятій колоні всередині України. Влада, яка бореться не з Росією, не з окупантом, а з українськими волонтерами, добровольцями - із Софією Фединою, Марусею Звіробій, порушує кримінальну справу проти Володимира В’ятровича, бореться з нашим генералами - "кіборгами" на кшталт Марченка", - наголосив Порошенко.

Порошенко повідомив, що напередодні вночі Печерський суд ухвалив рішення продовжити термін розслідування ще на три місяці.

"Сьогодні вночі, бо всі паскудні й дрібні справи вони роблять вночі, Печерський суд ухвалив рішення продовжити ще на три місяці за межами року, коли закон зобов’язує закінчити справу, розслідування справи про призначення мною заступника керівника розвідки. Вночі такі речі робити - це злочин, під тиском такі речі робити - це злочин, і тиснути - це злочин. Для чого вони це зробили? Щоб витратити ще 15 мільйонів грошей для цих злочинців з ДБР з коштів платників податків. Зробити для того, щоб обмежити лідера опозиції Порошенка проводити виборчу кампанію, бо наступного тижня будуть оголошені вибори, які мають відбутися в кінці жовтня", - додав Порошенко.

Порошенко заявив, що точно не здасться без бою.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня, у Печерському районному суді продовжили обирати запобіжний захід для Петра Порошенка. Засідання почалося об 11:27.

П'ятому президенту закидають тиск на главу Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка у 2018 році - нібито в результаті цього він перевищив службові повноваження, призначивши першим заступником Сергія Семочка.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

Раніше екс-посла Канади Роман Ващук заявив, що виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер нагадав нинішній владі в Україні, що не варто повторювати шлях Януковича і переслідувати політичних опонентів.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".