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Порошенко в суді: неприпустимо захищати Росію за анексію Криму та агресію на Донбасі

Новини » Політика     15.06.2020 - 14:47
Порошенко в суді: неприпустимо захищати Росію за анексію Криму та агресію на Донбасі
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Він також наголошує, що за втрату території України - відповідає особисто Янукович

П’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" вважає неприпустимим спроби виправдати Росію за незаконну анексію Криму та війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію проти України.

Про це він заявив під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду Януковича

"Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі Київського апеляційного суду, є антидержавною й антиконституційною. Протягом усіх 5 років на усіх міжнародних майданчиках був визнаний факт російської агресії у Криму, яка почалася 20 лютого 2014 року. Захоплення Криму де-факто було закінчено 27-28 лютого. Я особисто свідчу про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту", - сказав Порошенко.

Він також наголошує, що за втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, відповідає колишній президент Янукович, який й легітимізував анексію.

Він повідомив, що коли прибув до Криму, то особисто бачив російські війська, мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська.

"Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною, про перехоплення розмов керівництва РФ, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуску до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, який приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже знаходився під окупацією", - додав Порошенко.

Порошенко просить суд звернути увагу, що у той час уже було здійснено вбивство активіста кримського татарина під час масових акцій, що були організовані окупаційною владою. Крим уже перетворився на окуповану і анексовану територію.

"Рішення президента Януковича звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України і здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму", - нагадав Петро Порошенко.

Нагадаємо, 15 червня Київський апеляційний суд проводить повторний допит п'ятого президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича. Порошенко допитується в якості свідка.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Порошенко на допит у режимі відеоконференції розповів про обставини візиту до Криму напередодні його анексії Росією, про російських військових на півострові, а також про відсторонення Януковича від влади після втечі в РФ.

У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та заочно засудив його до 13 років позбавлення волі.

Янукович залишив Україну у ніч на 23 лютого 2014 року на тлі масових розстрілів на Майдані. З того часу він переховується на території Росії.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Порошенко ПетроЯнуковичСуд
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