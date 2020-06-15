Порошенка повторно допитують у справі про держзраду Януковича

Фото: Віктор Янукович (РБК-Україна)

Порошенка допитують у якості свідка

Київський апеляційний суд проводить повторний допит п'ятого президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду Віктора Януковича. Порошенко допитується в якості свідка.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Сьогодні суд розглядає апеляцію на вирок Януковичу, який був засуджений до 13 років в'язниці.

На прохання захисту засудженого суд вирішив повторно допитати Порошенко, який вже давав свідчення, але робив це по відеозв'язку з Адміністрації президента. 15 червня Порошенко прибув до суду і дає свідчення особисто.

Зокрема, він відповідає на питання адвокатів Януковича про обставини анексії Криму у 2014 році.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Порошенко на допит у режимі відеоконференції розповів про обставини візиту до Криму напередодні його анексії Росією, про російських військових на півострові, а також про відсторонення Януковича від влади після втечі в РФ.

У січні 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у державній зраді та заочно засудив його до 13 років позбавлення волі.

Янукович залишив Україну у ніч на 23 лютого 2014 року на тлі масових розстрілів на Майдані. З того часу він переховується на території Росії.

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Автор: Олег Черниш