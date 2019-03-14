ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Порошенко сьогодні відвідає Донбас

Новини » Політика    14.03.2019 - 09:46
Порошенко сьогодні відвідає Донбас
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко анонсував поїздку на лінію розмежування на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Донбас. Про це він заявив на виступі в Києві з нагоди Дня добровольця, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також зазначив, що за п'ять років істотно зросла боєздатність української армії. За його словами, "не проходить тижня без повідомлень про отримання нової зброї".

"Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані в ряди Збройних сил та Національної гвардії. Вони добре підготовлені, вишколені і оснащені. Зараз лечу на фронт, щоб відвідати наших добровольців", - додав Порошенко.

Порошенко сьогодні відвідає Донбас

 

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав терміни проведення аудиту "Укроборонпрому" після виходу журналістського розслідування про розкрадання і корупцію в оборонному секторі. За його словами, аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року.

Минулого тижня він також закликав Верховну раду невідкладно розглянути законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Відповідний законопроект був подано до Ради 28 лютого, зараз він направлений на розгляд профільного комітету парламенту.

 

Червоний Хрест доставив в ОРДЛО партію гуманітарної допомоги Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб
Новини України Порошенко ПетроДонбасвизит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся