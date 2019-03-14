Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко анонсував поїздку на лінію розмежування на Донбасі

Президент України Петро Порошенко сьогодні відвідає Донбас. Про це він заявив на виступі в Києві з нагоди Дня добровольця, передає кореспондент РБК-Україна.

Він також зазначив, що за п'ять років істотно зросла боєздатність української армії. За його словами, "не проходить тижня без повідомлень про отримання нової зброї".

"Колишні добровольчі підрозділи тепер інтегровані в ряди Збройних сил та Національної гвардії. Вони добре підготовлені, вишколені і оснащені. Зараз лечу на фронт, щоб відвідати наших добровольців", - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Порошенко назвав терміни проведення аудиту "Укроборонпрому" після виходу журналістського розслідування про розкрадання і корупцію в оборонному секторі. За його словами, аудит "Укроборонпрому" і підприємств-учасників концерну буде проведено до кінця року.

Минулого тижня він також закликав Верховну раду невідкладно розглянути законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Відповідний законопроект був подано до Ради 28 лютого, зараз він направлений на розгляд профільного комітету парламенту.